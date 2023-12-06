JBL проиграл суд производителю колонок «Урал»

Производитель аудиотехники Harman International Industries, создающий музыкальные колонки под брендом JBL, проиграл суд компании по производству музыкальных колонок «Урал» в рамках иска о якобы визуальной схожести двух технических продуктов.
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