"Что ждет одинокую женщину в старости": 3 пронзительных цитаты Пауло Коэльо

"Когда дети покидают дом, когда уходят мужья Не делайте лишь одного: не покидайте сами себя Продолжайте любить себя и познавать Лишь тот человек счастлив, что сумел себя обуздать" "Одиночество начинается тогда, когда вы теряете себя" ✔️ «Одиночество - штука странная: иногда одинокий путешественник, очутившийся в неизведанных краях под звездным небом, видит те же созвездия, что и у себя дома, дышит тем же воздухом и чувствует единение с миром - хотя рядом нет людей, он не чувствуют одиночества - лишь тихую любовь к миру.