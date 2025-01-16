Мейн-куны, ориенталы и британцы: топ-5 самых дорогих пород кошек в Орловской области

Кошки — удивительные существа, которые, как считается, так до конца и не поддались приручению. Отношение к ним в разное время менялось: в Древнем Египте их считали священными, в Средневековье — пособниками дьявола и вместе с ведьмами жгли на кострах, а сейчас негласно считается, что кошки захватили мир.