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Мейн-куны, ориенталы и британцы: топ-5 самых дорогих пород кошек в Орловской области

Мейн-куны, ориенталы и британцы: топ-5 самых дорогих пород кошек в Орловской области

Кошки — удивительные существа, которые, как считается, так до конца и не поддались приручению. Отношение к ним в разное время менялось: в Древнем Египте их считали священными, в Средневековье — пособниками дьявола и вместе с ведьмами жгли на кострах, а сейчас негласно считается, что кошки захватили мир.

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