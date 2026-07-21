«Дайте им Оскара!»: Как «ВСУ Константиновку от русских зачистили» — и что им за это было Позорный «флаговтык» двух хероев неньки взбесил Зеленского, который так надеялся… Радомир Маркуш Фото: цитата видео/Минобороны России «Українська правда» (заблокирована в РФ) пишет, что «Зеленский заслушал отчеты командиров 10-го, 8-го, 11-го, 7-го и 17-го армейских корпусов ВСУ, а также командующего Объединенными силами Михаила Драпатого, который отвечает за Донецкую область».
«Дайте им Оскара!»: Как «ВСУ Константиновку от русских зачистили» — и что им за это было
Комментарии
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Т
Тамара
Хорошо бы Зелю, как когда-то хорошего актёра-юмориста, сейчас самого насадить, так сказать, на кол, как тоже хорошего Арлекино.
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2 м.
C
Caltar
А чего выдать Герасимову и ВВП за "взятие" купянска, о чём было объявлено ещё в ноябре 2025 года? "Купянск сегодня является оспариваемой зоной, где идут активные боевые действия. В городе нет стабильного контроля со стороны какой-либо армии. Подразделения Вооруженных Сил РФ ведут наступательные действия, расширяя контроль в окрестностях и лесных массивах, в то время как украинские силы проводят операции по вытеснению российских войск.". Или то другое, как обычно говорят в таких случаях? Может тоже перестать флаги тыкать, ради рапортов и реально зачищать территории от укропов? " Военкоры отмечают, что подобной практикой грешат обе стороны.... Военкоры называют «флаговтыками» практику, когда небольшие группы бойцов отправляют в опасные зоны исключительно ради установки флага и съемки постановочного видео. Эта тема активно обсуждается в экспертных кругах. Красивый кадр с флагом часто создает ложное впечатление о полном контроле над населенным пунктом, хотя в реальности там еще идут тяжелые бои и территория простреливается.".
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2 м.
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