Страна и люди

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  • vnesterov1960 Нестеров
    Всё правильно. Информационная составляющая войны в современных реалиях выходит на первый план.Посмотрим теперь ...
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Самоубийственная откровенность

Самоубийственная откровенность

В США признались, что начинают войны по надуманным причинам Соединенные Штаты всегда продвигают свои интересы крайне декларативно, при этом откровенно нарушая любые договоренности, выполнение которых считают абсолютно необязательным мероприятием.

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