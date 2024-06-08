КОЛЛАЖ цАРЬГРАДА Сегодня 6,3K прочитали Людоловам разрешат вламываться в дома украинцев, русские разбомбили лагерь элитных "дроноводов", а "проклятье Зеленского" продолжает действовать, даже несмотря на его нелегитимный статус.