Поедающего дворовых собак тигра поймали в Приморье

В ночь на воскресенье, 17 декабря, в районе приморского села Дмитриевка был пойман амурский тигр, который в начале декабря задавил здесь нескольких собак, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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