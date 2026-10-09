Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Анекдот: Эстония перебрасывает элитные войска...

Анекдот: Эстония перебрасывает элитные войска...

Итак, физиономии практически всех военных экспертов (мировых) скрутились в нечто уморительное, когда солидное когда-то издание «Financial Times» (со ссылкой на источники НАТО) третьего дня тиснула передовицу-простыню, набитую шизофреническими разглагольствованиями, как великая эстонская армия начала срочную переброску к границе России «элитных подразделений».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Мария
Мария

Зачем Моська лаяла на слона? ОНА ВЕДЬ ПОНИМАЛА, что слон её не испугается. Она это делала ради других собак! Чтобы показаться сильной и смелой!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецовизменено

Для провокации вполне хватит этих "элитных", чем это закончится ясно сказано - будет скоротечный отпор всеми имеющимися средствами поражения. Чётко написано - бизнес всё понял и не собирается инвестировать в страны Прибалтики.
А нам достаточно и одного "полигона" на Украине (как сами признали управленцы киевского режима).