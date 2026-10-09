Анекдот: Эстония перебрасывает элитные войска...

Итак, физиономии практически всех военных экспертов (мировых) скрутились в нечто уморительное, когда солидное когда-то издание «Financial Times» (со ссылкой на источники НАТО) третьего дня тиснула передовицу-простыню, набитую шизофреническими разглагольствованиями, как великая эстонская армия начала срочную переброску к границе России «элитных подразделений».
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У элитных чухонцев что морды, что жопы. И там, и там - говно.
Зачем Моська лаяла на слона? ОНА ВЕДЬ ПОНИМАЛА, что слон её не испугается. Она это делала ради других собак! Чтобы показаться сильной и смелой!
Для провокации вполне хватит этих "элитных", чем это закончится ясно сказано - будет скоротечный отпор всеми имеющимися средствами поражения. Чётко написано - бизнес всё понял и не собирается инвестировать в страны Прибалтики.
А нам достаточно и одного "полигона" на Украине (как сами признали управленцы киевского режима).
1 эстонец, - часовой, 2 - армия, 3 эстонца - 1 в резерве
Всё прекрасно,но одного понять не могу-КОГДА НАДО НАЧИНАТЬ БОЯТЬСЯ????Надеюсь у нас по радио сообщат???
И на какое время будет достаточно этих 5400 эстонцев? На полчаса боя? Делайте ставки господа!!!