Фестиваль всего: как гастрономия стала бесконечным инфоповодом

Ежедневно в почтовый ящик редакции Antenna Daily и Business Daily прилетают десятки пресс-релизов. Часть из них действительно важные: открытия ресторанов, новые шефы, отели, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
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