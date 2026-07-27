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Business Daily

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Фестиваль всего: как гастрономия стала бесконечным инфоповодом

Фестиваль всего: как гастрономия стала бесконечным инфоповодом

Ежедневно в почтовый ящик редакции Antenna Daily и Business Daily прилетают десятки пресс-релизов. Часть из них действительно важные: открытия ресторанов, новые шефы, отели, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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