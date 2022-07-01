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В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств

В Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области поступила оперативная информация о причастности одного из жителей областного центра к незаконному сбыту наркотического средства мефедрон  через тайники-закладки.

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