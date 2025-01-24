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Криминалистку из США отдали под суд за подделку ДНК-тестов

Криминалистку из США отдали под суд за подделку ДНК-тестов

Суд предъявил аналитику криминалистической лаборатории из Колорадо Ивонн Вудс обвинения по более чем 100 пунктам — предположительно, специалист массово фальсифицировала отчеты по делам о сексуальном насилии.

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