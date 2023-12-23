В Северодвинске занялись архитектурной подсветкой зданий и памятников

Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава города корабелов Игорь АрсеньтевОб этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава города корабелов Игорь АрсеньтевУже выполнены работы на Драмтеатре, подсветили также отремонтированный фасад 17 лицея.