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Ярocть Зeлeнcкoгo: гибeль элиты и тaйнa трaгeдии в Бучe

Попытка продемонстрировать военную мощь обернулась для Киева трагедией и громким скандалом. Групповой удар по выставке беспилотных систем в Бучанском районе Киевской области застал врасплох ведущих разработчиков, производителей БПЛА и высокопоставленных офицеров спецслужб.

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