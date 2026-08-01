Ярocть Зeлeнcкoгo: гибeль элиты и тaйнa трaгeдии в Бучe

Попытка продемонстрировать военную мощь обернулась для Киева трагедией и громким скандалом. Групповой удар по выставке беспилотных систем в Бучанском районе Киевской области застал врасплох ведущих разработчиков, производителей БПЛА и высокопоставленных офицеров спецслужб.
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