Рынок растет на открытии 1 апреля, покупают Х5

Российский рынок открыл торги в понедельник, 1 апреля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,61% до 3352,97 пункта, индекс РТС вырос на 0,65% до 1144,21 пункта.