49-летняя кастинг-директор Наталья Гнеушева, которая встречается со своим подопечным, 28-летним актёром Владом Прохоровым, и ждёт от него ребенка, рассказала о личной жизни, реакции окружающих на их с бойфрендом разницу в возрасте и беременности после 45 лет.