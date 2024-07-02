В Красногвардейском районе Петербурга до конца года заменят 5500 метров теплосетей

Проектом занимается ТЭК Перспективы развития теплоэнергетической инфраструктуры в ходе рабочего совещания обсудили генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков и глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт.
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