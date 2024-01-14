По Украине ударит иранское супероружие: Исход войны предрешён?

То в одном западном СМИ, то в другом – украинском появляются сообщения о том, что на вооружении русских войск то ли в скором времени появятся, то ли уже появились модернизированные варианты иранских беспилотников "Шахед".
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