Фанаты "Атлетико" кричали игроку "Реала" Винисиусу, что он - обезьяна

Болельщики мадридского "Атлетико" перед матчем 1/8 финала Кубка Испании с другим столичным клубом - "Реалом" - выкрикивали расистские оскорбления в адрес одного из лидера "сливочных" - бразильца Винисиуса Жуниора.
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