Утро не задалось. ДТП на ул. Советской возле гимназии. Просыпаемся друзья, не спим за рулём ☝️ Водители сообщают о значительной пробке, собравшейся на данном участке.
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Утро не задалось. ДТП на ул. Советской возле гимназии. Просыпаемся друзья, не спим за рулём ☝️ Водители сообщают о значительной пробке, собравшейся на данном участке.