Что такое ВК и как она изменила социальное взаимодействие в России?

ВКонтакте, или просто ВК, является одной из самых значимых социальных сетей в России и странах СНГ. Созданная в 2006 году Павлом Дуровым, эта платформа быстро обрела популярность, благодаря своему функционалу и возможностям взаимодействия пользователей.