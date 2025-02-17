Что такое ВК и как она изменила социальное взаимодействие в России?

ВКонтакте, или просто ВК, является одной из самых значимых социальных сетей в России и странах СНГ. Созданная в 2006 году Павлом Дуровым, эта платформа быстро обрела популярность, благодаря своему функционалу и возможностям взаимодействия пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии