Новая болезнь угрожает здоровью тысяч людей: вызывает инвалидность

Ученые обнаружили новое генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене RNU4-2. Это открытие стало результатом масштабного исследования, в ходе которого был проанализирован генетический материал девяти тысяч человек.
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