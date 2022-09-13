Директор по качеству авиазавода из Подмосковья задержан за передачу секретных сведений Украине

Директор по качеству авиазавода из Подмосковья задержан и арестован по подозрению в госизмене. По версии силовиков, сотрудник оборонного предприятия, имея допуск к совершенно секретной документации, сфотографировал на камеру мобильного телефона фрагменты чертежей с деталями боевой авиационной техники и переслал гражданину Украины, сотруднику Одесского авиационного завода, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.