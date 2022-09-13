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Директор по качеству авиазавода из Подмосковья задержан за передачу секретных сведений Украине

Директор по качеству авиазавода из Подмосковья задержан за передачу секретных сведений Украине

Директор по качеству авиазавода из Подмосковья задержан и арестован по подозрению в госизмене. По версии силовиков, сотрудник оборонного предприятия, имея допуск к совершенно секретной документации, сфотографировал на камеру мобильного телефона фрагменты чертежей с деталями боевой авиационной техники и переслал гражданину Украины, сотруднику Одесского авиационного завода, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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