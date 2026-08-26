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Красный Север

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Губернатор ЯНАО поддержал проект для молодых северян «Этнонавигатор»

Губернатор ЯНАО поддержал проект для молодых северян «Этнонавигатор»

Упростить процедуру получения микрогрантов, сформировать пул наставников из числа активистов и закрепить их за муниципалитетами, проводить выездные интенсивы для коренной молодежи — эти и другие идеи предложили губернатору ЯНАО в рамках проекта «Этнонавигатор».

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