Губернатор ЯНАО поддержал проект для молодых северян «Этнонавигатор»

Упростить процедуру получения микрогрантов, сформировать пул наставников из числа активистов и закрепить их за муниципалитетами, проводить выездные интенсивы для коренной молодежи — эти и другие идеи предложили губернатору ЯНАО в рамках проекта «Этнонавигатор».