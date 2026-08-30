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Газета.ру

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msk1.ru: в списке убийц мальчика в Кабаново были родители одной из них

msk1.ru: в списке убийц мальчика в Кабаново были родители одной из них

В списке девушек, арестованных за убийство 12-летнего мальчика в подмосковном Кабаново, помимо него, были родители одной из них.

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