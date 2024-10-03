Срочно! Успех ВС РФ у Селидово! Наши беспрецедентно давят противника: гарнизон ВСУ ждут клещи

Юрий Подоляка озвучил детали ситуации на Селидово-Кураховском участке фронта на утро 3 октября. Накануне ожесточенные столкновения шли севернее Селидово, где российские войска пытаются перерезать трассу, ведущую из Покровска, до которой остается все меньше расстояния.
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