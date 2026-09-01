Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Бурятии

max.ru/Полиция Бурятии Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Бурятии.
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