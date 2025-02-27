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Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб в городе Грайворон Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, националисты сбросили с беспилотника взрывное устройство, которое упало на автомобиль погибшего.

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