Мирный житель погиб в городе Грайворон Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, националисты сбросили с беспилотника взрывное устройство, которое упало на автомобиль погибшего.
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