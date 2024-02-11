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«Игора» дала старт ежегодным соревнованиям по скоростному спуску на коньках

На всесезонном курорте встретились лучшие райдеры. В субботу, 10 февраля, на всесезонном курорте «Игора» стартовали ежегодные соревнования по скоростному спуску на коньках «ICE CROSS OPEN WORLD CUP: Кубок двух столиц».

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