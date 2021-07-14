Расслабиться не получится. В Омске таксистов без масок будут выявлять с помощью камер

Как сообщил накануне представитель омского министерства региональной безопасности Валентин Кушников, в рамках контроля за соблюдением масочного режима активизирована работа системы «Поток-плюс», подразумевающей использование камер видеофиксации.
Как сообщил накануне представитель омского министерства региональной безопасности Валентин Кушников, в рамках контроля за соблюдением масочного режима активизирована работа системы «Поток-плюс», подразумевающей использование камер видеофиксации.
Свежие комментарии