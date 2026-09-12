Словарь поколения Z: говорим с молодежью на одном языке

Слэй (от англ. slay – "убить", "разить") Восхищение чем-то или кем-то. Аналог "круто" или "огонь". Пример: "У тебя очень красивая кофта, ты в ней такой слэй" Пикми герл (от английского pick me – "выбери меня") Девушка, которая изо всех сил пытается понравиться парням, демонстрируя, что она "не такая, как все".