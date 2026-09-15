Россия не подтвердила договорённость об «объявленном» Трампом энергоперемирии

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя «объявленное» накануне американским президентом Трампом энергетическое перемирие между Россией и Украиной, заявил, что какие-либо договоренности о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики в настоящее время о.