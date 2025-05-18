В Новосибирске из-за Крестного хода перекроют центр города

Департаменту транспорта поручено разработать схему изменения маршрутов общественного транспорта.В центре Новосибирска могут ввести ограничения на движение автомобилей из-за проведения религиозного шествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии