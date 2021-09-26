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Два клуба дисквалифицированы из-за участия в матче вице-президента Суринама

Два клуба дисквалифицированы из-за участия в матче вице-президента Суринама

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) дисквалифицировала "Интер Моэнготапоэ" и "Олимпию" за то, что в составе первой команды выступал президент клуба и вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк.

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