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Царьград

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Скрылась от долгов. Ксению Собчак обязали выплатить миллион рублей по суду, но она улетела из России

Скрылась от долгов. Ксению Собчак обязали выплатить миллион рублей по суду, но она улетела из России

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в своих социальных сетях фотографию из Шанхайского аэропорта Китая.

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Комментарии
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Амара Карпова
Сама мерзость🤮🤮🤮🤮🤮
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