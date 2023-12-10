Песков: сопровождение Путина Су-35 в ходе визита показало новую технику РФ

Сопровождение президента России Владимира Путина истребителями Су-35 во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию позволило продемонтрировать новую технику России, которую, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все «знают и любят».
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