В ЕС призвали Израиль открыть дополнительные КПП для доставки гуманитарных грузов в Газу

Комиссар Евросоюза по кризисному управлению Янез Ленарчич после виртуальной встречи с главами МИД Кипра, Великобритании, Арабских Эмиратов, госсекретарем США и координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа призывал Израиль открыть дополнительные переходы для увеличения поставок гуманитарных грузов с сектор Газа, – сообщают СМИ.