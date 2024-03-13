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В ЕС призвали Израиль открыть дополнительные КПП для доставки гуманитарных грузов в Газу

В ЕС призвали Израиль открыть дополнительные КПП для доставки гуманитарных грузов в Газу

Комиссар Евросоюза по кризисному управлению Янез Ленарчич после виртуальной встречи с главами МИД Кипра, Великобритании, Арабских Эмиратов, госсекретарем США и координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа призывал Израиль открыть дополнительные переходы для увеличения поставок гуманитарных грузов с сектор Газа, – сообщают СМИ.

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