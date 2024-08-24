Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Убийство русских по меркам Запада благое дело, ради этого нужно давать деньги всем кто будет нас убивать

Убийство русских по меркам Запада благое дело, ради этого нужно давать деньги всем кто будет нас убивать

Причины для ненависти Я читал, ув. друзья, о серии жестоких экспериментов над внушаемыми людьми, которых во время гипнотического транса убеждали испытывать сильнейшую безотчётную ненависть к человеку, который сейчас сидит за стеклом в соседней комнате.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
НЕ ХОЧУ ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ!УБИВАТЬ НЕ ХОЧУ!
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6 час.
вячеслав полыгалов
Я НЕ УБИЙЦА!-ПРОВЕРИЛИ?
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6 час.
вячеслав полыгалов
Я СПАТЬ!
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6 час.

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