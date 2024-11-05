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Татьяна Тарасова не стала отвечать Загитовой на слова о непрофессионализме

Татьяна Тарасова не стала отвечать Загитовой на слова о непрофессионализме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику в свой адрес от олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Я не фанат Тарасовой. Но Загитова что о себе возомнила? Охренела и обнаглела - разгуляли сикавку.
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1 д.
Валерий Евстафьев
1. Все свободно высказанные мнения, суждения и оценки должны быть тут же обоснованы и не содержать оскорблений и переходов на личности, тогда они имеют право на существование в рамках свободы слова. 2. Удивляет мнение Загитовой о профессионализме комментатора! Кто бы говорил, как говорят. 3. Очевидно, что недостаточно зрелую девушку некие силы втягивают в скандал с неясными целями, и Алину остановить некому.
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17 час.

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