🏖 В Ялте к курортному сезону будут открыты 69 пляжей из 83 «Из 83 пляжных территорий планируется к открытию 69.
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🏖 В Ялте к курортному сезону будут открыты 69 пляжей из 83 «Из 83 пляжных территорий планируется к открытию 69.