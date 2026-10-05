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В Североуральском районе погиб лихач, которого занесло на заснеженной трассе

В Североуральском районе в ДТП погиб водитель «Мицубиси Паджеро». Он не справился с управлением в снегопад, на большой скорости наехал на бордюр и съехал в ливневую канализацию.

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