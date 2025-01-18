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Муте упал в обморок перед матчем с Тьеном: «Я был в душе – и очнулся на полу»

Муте упал в обморок перед матчем с Тьеном: «Я был в душе – и очнулся на полу»

Он проиграл Лернеру Тьену – 6:7(10), 3:6, 3:6. «Я был в душе – и очнулся на полу. В глаза потемнело, я ничего не видел.

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