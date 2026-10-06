Калужский суд подтвердил взыскание 230 тысяч за криптовалюту

Суд подтвердил, что ответчик получил 230 тысяч рублей за продажу криптовалюты, но не признал это незаконным обогащением, поскольку деньги были получены как плата за актив.
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