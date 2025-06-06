Nature: дефицит железа у матери может вызвать смену пола у эмбриона

Группа из японских и американских ученых в области биохимии и фармакологии сделала открытие, связанное с воздействием железа или его недостатка в организме матери на эмбрион, свой анализ они опубликовали в научном журнале Nature.
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