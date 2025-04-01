Зрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика на шоу талантов

The Mirror: Телезрителей покорило выступление безрукого барабанщика на телешоу Телезрители остались в восторге от выступления безрукого барабанщика по имени Корнел Хриска-Мунн во время прослушиваний на британском шоу талантов Britain’s Got Talent.
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