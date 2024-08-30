Профессор Сакс: конфликт на Украине можно закончить одним звонком Путину

Для завершения украинского конфликта не нужно месяцами сражаться или устраивать долгие переговоры. Американский экономист, профессор Джеффри Сакс уверен, что для этого понадобится лишь один звонок президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
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