Новую систему продажи топлива введут в Ветлужском округе

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Правила заправки автомобилей на АЗС «Лукойл» поменяются с 29 июля на улице Максима Горького в Ветлужском округе.
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