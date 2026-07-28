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Нижегородская правда

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Новую систему продажи топлива введут в Ветлужском округе

Новую систему продажи топлива введут в Ветлужском округе

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Правила заправки автомобилей на АЗС «Лукойл» поменяются с 29 июля на улице Максима Горького в Ветлужском округе.

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