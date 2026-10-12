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Орелtimes

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Немая сцена по-орловски. Занавес

Немая сцена по-орловски. Занавес

Пожалуй, окончательные итоги выборов в Орловский областной Совет можно подвести только теперь, когда получившие мандаты народные избранники поделили между собой сферы ответственности и распределили должностные полномочия.

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