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92 года назад русский уже убил президента Франции. Как это произошло

92 года назад русский уже убил президента Франции. Как это произошло

Нет, конечно, Макрона за все, что сейчас он делает против России, никто не собирается убивать.

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