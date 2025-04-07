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Украинцы верят в сказку под названием «Помощь Европы» – Арестович

Украинцы верят в сказку под названием «Помощь Европы» – Арестович

Европа не в состоянии помочь Украине. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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