Украинцы верят в сказку под названием «Помощь Европы» – Арестович

Европа не в состоянии помочь Украине. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».