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«Реал» не ведет переговоров с Кунде

«Реал» не ведет переговоров с Кунде

«Реал» не контактировал с защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает Marca. В начале июня появилась информация, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает, что покупка Кунде — первый трансфер, который «Реал» должен сделать летом.

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