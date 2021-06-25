«Реал» не ведет переговоров с Кунде

«Реал» не контактировал с защитником «Севильи» Жюлем Кунде, сообщает Marca. В начале июня появилась информация, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает, что покупка Кунде — первый трансфер, который «Реал» должен сделать летом.